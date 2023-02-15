IISS: Россия потеряла около половины современных танков за год войны в Украине

Россия потеряла около половины своих современных танков за год войны в Украине, говорится в отчете британского Международного института стратегических исследований (IISS), с которым ознакомилось издание Der Spigel.

Согласно докладу, Россия с начала войны потеряла около 50% от довоенного числа танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80. Эти танки являются одними из самых современных в российском арсенале, однако из-за высоких потерь российская армия была вынуждена использовать более старую технику, которую возвращают в строй со складов.

Помимо этого, в отчете сообщается о потерях российской авиации, которые эксперты оценили в 6-8% от довоенного уровня. При этом среди некоторых моделей самолетов, таких как, например, бомбардировщики Cу-24М и истребители Су-30СМ потери составляют 10-15%.

Россия с самого начала войны несла серьезные потери в военной технике. Уже в апреле сообщалось о сотнях потерянных танков и тысячах бронемашин. На начальных этапах войны российские потери были обусловлены как эффективностью действий украинских военных, вооруженных современными противотанковыми системами, так и общей неподготовленностью российского вторжения.

Всего за время войны, по данным военно-аналитического проекта Oryx, Россия потеряла больше 1700 танков. Из них 1020 были уничтожены, еще около 550 были захвачены украинскими военными. Остальные танки значатся брошенными или поврежденными, поскольку у проекта нет фото или видео доказательств их дальнейшей судьбы.

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