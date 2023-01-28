Генерал Петр Павел избран новым президентом Чехии

Отставной генерал, бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел выиграл президентские выборы в Чехии.

Во втором туре выборов 61-летний генерал обошел соперника, бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. По предварительным результатам, Павел набрал больше 58%, сообщает Reuters. Явка на выборах составила почти 70%.

Петр Павел на пресс-конференции после объявления предварительных результатов президентских выборов, 28 января 2023 года Lukas Kabon / Anadol​u Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Петр Павел впервые баллотировался на пост президента. Он вел кампанию как независимый кандидат и получил поддержку правительства Чехии. В ходе кампании Павел придерживался прозападного курса, выступая в поддержку НАТО и ЕС. Он также высказывался за помощь Украине.

Президент Чехии в основном выполняет церемониальные функции, но также он назначает премьер-министра, главу центрального банка и может оказывать давление на правительство в вопросах политики.

Петр Павел вступит в должность 9 марта и сменит на посту президента Милоша Земана, который поддерживал Андрея Бабиша в качестве своего преемника.

Действующий президент Чехии Милош Земан, возглавляющий страну с марта 2013 года, выступал за более тесные связи с Китаем, а до российского вторжения в Украину — также с Россией. Избрание Петра Павла президентом «ознаменует резкий сдвиг» в политике Чехии, пишет Reuters.