Новым командующим российским вторжением в Украину стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Сергея Суровикина перевели в его заместители

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Новым командующим объединенной группировкой российских войск в Украине назначен начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Сергей Суровикин, ранее возглавлявший российскую группировку в Украине, назначен заместителем Герасимова. Также его заместителями стали главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким.

В Минобороны заявили, что «повышение уровня руководства спецоперацией» связано с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организовать более тесное взаимодействие разных родов и видов войск, а также повысить качество управления российской группировкой в Украине.

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующим российским вторжением в Украину в октябре. Он стал первым человеком на этом посту, о назначении которого российское министерство обороны объявило публично. При Суровикине российская армия отступила из Херсона. Генерал называл это решение «тяжелым», но заявил, что оно сохранит жизни российских солдат.

Глава Генштаба Валерий Герасимов после начала полномасштабной войны наряду с руководством Минобороны РФ подвергался критике со стороны провоенных телеграм-каналов из-за действий российской армии в Украине. В декабре появились слухи об увольнении Герасимова, но они не подтвердились. Примерно тогда же Герасимов впервые после долгого перерыва появился в публичном пространстве; американский Институт изучения войны связал это с попытками представить его «в качестве очередной фигуры, ответственной за эту войну».

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Подробнее про бывшего командующего войсками РФ в Украине

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской