«Угроза удара по реактору снова была высокой». «Энергоатом» заявил, что над Южно-Украинской АЭС пролетели две крылатые ракеты

Украинская компания заявила, что утром 18 февраля во время российского ракетного удара две крылатые ракеты пролетели над Южно-Украинской АЭС в Николаевской области.

Одна ракета пролетела над атомной электростанцией в 8:25, другая — в 8:27 по местному времени (9:25 и 9:27 мск). По данным «Энергоатома», ракеты «пролетели опасно близко к ядерному объекту». Никаких доказательств в подтверждение этого компания не привела.

«Угроза ракетного удара по реактору с возможными последствиями — ядерной катастрофой — снова была высокой», — заявили в «Энергоатоме».

Утром 18 февраля, по данным Командования Воздушных сил ВСУ, Россия из акватории Черного моря выпустила по Украине четыре ракеты «Калибр», две из них сбили. Еще две ракеты упали в Хмельницком — одна из них попала в военный объект, другая взорвалась у остановки общественного транспорта, сообщил глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий.

В Хмельницком повреждены около 10 многоэтажных домов и три учебных заведения, заявил мэр города Александр Симчишин. Пострадали два человека.

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Во время войны «Энергоатом» несколько раз сообщал, что российские крылатые ракеты «критически низко» пролетали над Южно-Украинской АЭС. В ночь на 19 сентября 2022 года российская ракета упала в 300 метрах от Южно-Украинской АЭС, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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