На патриотический митинг-концерт в «Лужниках» начали набирать массовку. Зрителям обещают по 500 рублей, а также выступления Клавы Коки и «Руки вверх»

В телеграм-каналах и ВК-пабликах по набору массовки появились объявления с предложением принять участие в митинг-концерте в «Лужниках» 22 февраля, на котором, как ожидается, выступит Владимир Путин. На это обратило внимание издание «Сирена».

Согласно типовому объявлению (например, такое опубликовано в канале Massovki.net), «патриотический концерт, посвященный 23 февраля», начнется в «Лужниках» в 14:00. На нем выступят «Руки Вверх», Филипп Киркоров, Клава Кока, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Niletto.

Приглашаемым актерам массовки обещают выплатить по 500 рублей, а также выдать мерч.

На вопрос корреспондента «Сирены» об участниках концерта организатор массовки ответил следующее: «Я всего лишь помогаю набрать народ. Что мне сказали — я скопировал и скинул в группу, а дальше я точно не могу сказать вам».

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21 февраля президент РФ Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. На следующий день, по данным источников РБК, РИА Новости и ТАСС, Кремль планирует провести в Лужниках масштабный митинг-концерт на 200 тысяч человек с участием Путина.

Кроме того, с 20 по 24 февраля администрация президента рекомендовала провести в регионах всероссийскую акцию «Нашим героям», приуроченную к Дню защитника Отечества и годовщине вторжения в Украину, сообщало РБК.

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