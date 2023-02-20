Евгений Пригожин потребовал от Минобороны дать ЧВК Вагнера снаряды

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его военная компания испытывает «полный снарядный голод» и призвал Минобороны РФ выделить ЧВК боеприпасы «в нужном количестве, которые есть на складах». Такой комментарий бизнесмена в ответ на запрос RT распространила его пресс-служба.

«Как говорится говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенными. Это серьезнейшая проблема. Причем, боеприпасы в стране есть», — сказал Пригожин. По его словам, он не может решить вопрос с поставками боеприпасов, «несмотря на все свои знакомства, связи».

Пригожин заявил, что некие неназванные собеседники говорили ему, что у него «непростые отношения» с людьми «наверху», поэтому он должен «извиниться и повиниться», и тогда наемники ЧВК Вагнера получат боеприпасы.

«Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 миллионов русских, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже, чем это происходит сегодня?» — заявил Пригожин.

Он добавил, что, когда российскими войсками, воюющими в Украине, в конце 2022 года командовал генерал армии Сергей Суровикин, у военной компании «не было проблем с боеприпасами, даже несмотря на то, что промышленность скрипела».

«Я не тыкаю вам в нос тем, что вы сидите завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды, и отправляете своих дочек, внучек и Жучек отдыхать по Дубаям. Не стесняясь ничего. В тот момент, когда русский солдат гибнет на фронте. Я просто прошу — дайте боеприпасы!» — добавил Пригожин.

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В середине февраля наемники ЧВК Вагнера записали несколько видеообращений, в которых попросили военных выделить им боеприпасы, а также призывали Минобороны РФ «вовремя снабжать» их вооружением. 16 февраля Евгений Пригожин заявил, что военная компания получила боеприпасы от представителей Чечни, но «нормальных поставок» нет. 18 февраля британский телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источники, что российская армия прекратила поставки оружия и боеприпасов бойцам ЧВК Вагнера.

Наемники ЧВК Вагнера не раз критиковали Минобороны РФ. В декабре 2022 года Пригожин подтвердил подлинность видео, где военные с нашивкой ЧВК оскорбили главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и потребовали дать им снаряды. В начале января Герасимов стал новым командующим вторжением в Украину.

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