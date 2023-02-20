Офис президента Украины / SIPA / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев. Визит Байдена ранее не анонсировался, официально в Белом доме сообщали, что 20-22 февраля президент США будет в Польше. При этом в Вашингтоне подчеркивали, что поездка в Польшу приурочена к годовщине российского вторжения в Украину. В планах Байдена в Варшаве — встреча с президентом Анджеем Дудой и лидерами других стран региона и обсуждение «коллективных усилий по поддержке Украины».

Первым местом, где заметили Байдена, был Михайловский собор в центре Киева. Вместе с ним в соборе был президент Украины Владимир Зеленский. Примерно в это время в Киеве началась воздушная тревога — эвакуация делегации попала на многочисленные видеозаписи. Только после этого визит был подтвержден официально; вскоре президенты дали совместную пресс-конференцию.

Байден пообещал выделить Украине новый пакет помощи на 500 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения. Еще президент США анонсировал новые санкции против России. Также Байден отметил, что год назад «мир в буквальном смысле готовился к падению Киева и даже, возможно, к концу Украины». «Но год спустя Киев выстоял, Украина выстояла и демократия выстояла», — сказал американский президент.

Зеленский назвал переговоры с Байденом «плодотворными» и «очень важными». По его словам, они «приближают Украину к победе». «Результаты этого визита обязательно будут видны, обязательно окажут влияние на ситуацию на поле боя в ходе освобождения наших территорий», — сказал Зеленский. Президент Украины выразил мнение, что его страна вскоре добьется «исторических достижений» с помощью США и остального мира.

Действующий президент США посетил Украину впервые за 15 лет. Поездка также стала первой для самого Байдена в зону, где непосредственно ведутся боевые действия. Его предшественники Дональд Трамп, Барак Обама и Джордж Буш — младший совершали неанонсированные визиты в Афганистан и Ирак, где встречались с американскими военными.

Это вторая личная встреча Байдена и Зеленского после начала войны. В конце декабря украинский президент приезжал в США — это был его первый зарубежный визит после начала российского вторжения. Та поездка также не анонсировалась, о ее графике в целях безопасности не были проинформированы ни высокопоставленные чиновники в Белом доме, ни сотрудники посольства Украины в США. В Вашингтоне Зеленский встретился с Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом. На фоне визита США объявили о поставках в Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Незадолго до визита Байдена в Киев США поставили в известность о нем Россию, пишет Associated Press. Как рассказали агентству в Белом доме, «имело место необходимое общение с русскими», чтобы избежать «любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами». Позже Вашингтон подтвердил, что Москва была предупреждена о визите за несколько часов до его начала.

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