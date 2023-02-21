Украинский суд запретил деятельность Партии регионов. Ее имущество будет национализировано
Восьмой апелляционный суд запретил деятельность Партии регионов, лидером которой был Виктор Янукович. Все имущество партии, постановил суд, должно быть передано государству.
О запрете Партии регионов украинские СМИ, в том числе «Суспильне» сообщают со ссылкой на Движение ЧЕСНО, добивавшееся такого решения. ЧЕСНО, в свою очередь, называет источником информации помощника судьи Сергея Кузьмича, вынесшего вердикт, добавляя, что официально решение будет опубликовано в ближайшее время.
В Движении ЧЕСНО, заявляющим своей целью борьбу за чистоту и прозрачность выборов, неоднократно призывали власти обратить внимание на то, что Партия регионов, хотя и прекратила фактически свою деятельность, до сих пор формально не была запрещена.
Представители Партии регионов могут в 20-дневный срок обжаловать решение суда.
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Партия регионов несколько лет была правящей в Украине. В 2010-2014 годах ее лидер Виктор Янукович занимал пост президента, а председатель Партии регионов Николай Азаров был премьер-министром.
После революции 2014 года Партия регионов лишилась большинства сторонников и фактически прекратила свое существование. Бывшие члены Партии регионов вошли, в числе прочих, в «Оппозиционную платформу — За жизнь», «Оппозиционный блок» и «Платформу за жизнь и мир», которые считались пророссийскими. Их деятельность была приостановлена указом президента Украины после начала полномасштабной войны.