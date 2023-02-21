Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Год назад российские танки вошли в Украину. Мир ожидал падения Киева. Но Украина остается свободной. Вместо легкой победы, на которую рассчитывал Владимир Путин, он остался с сожженными танками и войсками, находящимися в замешательстве. Он ожидал раскола НАТО, но теперь НАТО едино как никогда.

Автократов нельзя умиротворять — им можно только противостоять. Автократы понимают только одно слово — нет. Нет, вы не захватите мою страну. Нет, вы не лишите меня свободы. Нет, вы не отнимете мое будущее.

Украина продолжает бороться с российской агрессией. Это тяжелая борьба, но Украина к ней готова. Мы будем помогать Украине защищать себя. Не должно быть сомнений — мы не дрогнем и не устанем поддерживать Украину. На этой неделе мы объявим о новых санкциях против России.

Я обращаюсь к народу России. Соединенные Штаты и страны Европы не собираются уничтожать Россию. Запад не собирался нападать на Россию, как об этом говорит Путин. Эту войну выбрал Путин, и он может ее немедленно прекратить. Но мы накажем всех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности.

В моменты великой неопределенности важнее всего знать, какие ценности ты отстаиваешь и кто борется вместе с тобой. Как хорошо знают поляки, это солидарность перед лицом репрессий. Это смелость лидеров оппозиции и народа Беларуси, которые продолжают бороться за демократию. Это решимость народа Молдовы оставаться свободным, отстаивать свою независимость и идти по пути членства в ЕС.

Скоро мы будем отмечать 75-летие НАТО. Соединенные Штаты всегда будут соблюдать свои обязательства по договора о коллективной безопасности. Нападение на одного — это нападение на всех.

Благослови Господь защитников Украины и всех, кто защищает свободу.

Это примерный пересказ речи Джо Байдена, с которой он выступил в Варшаве 21 февраля. Его высказывания сокращены и отредактированы с сохранением общего смысла. Байден выступил в Варшаве на следующий день после визита в Киев.

Главное о визите Джо Байдена в Киев

Джо Байден впервые с начала войны посетил Украину — за несколько дней до годовщины российского вторжения. Он встретился с Зеленским «Киев выстоял, Украина выстояла, демократия выстояла»

Главное о визите Джо Байдена в Киев

Джо Байден впервые с начала войны посетил Украину — за несколько дней до годовщины российского вторжения. Он встретился с Зеленским «Киев выстоял, Украина выстояла, демократия выстояла»