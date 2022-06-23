Премьер-министр Эстонии: нынешний план НАТО по защите стран Балтии предполагает их захват Россией и освобождение через 180 дней За это время Эстонию «сотрут с карты»

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Кая Каллас Postimees / Scanpix / LETA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна будет «стерта с с карты» в случае нападения России, если планы НАТО по защите стран Балтии останутся неизменными. Об этом пишет Financial Times.

По словам Каллас, план НАТО по защите Эстонии, Латвии и Литвы подразумевает, что страны могут быть полностью захвачены и освобождены лишь через 180 дней. Премьер-министр отметила, что российское вторжение в Украину продолжается и стало причиной военных преступлений против мирного населения — таких как убийства в Буче.

«Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры. <…> Если вы бывали в Таллине и знаете наш старый город и века истории и культуры, которые есть там — все это будет стерто с карты, включая наших людей, нашу нацию», — заявила Кая Каллас.

Сейчас в каждой стране Балтии постоянно базируются около полутора тысяч натовских военных, которые проходят ротацию. Концепцию обороны, предполагающую размещение таких сил, по-английски называют tripwire («растяжка» или «ловушка»). Она предполагает, что превосходящий по силе противник будет отдавать себе отчет, что нападение на этот контингент спровоцирует ответ (в этом случае — со стороны прочих сил НАТО), и это предостережет его от атаки. В случае же нападения эти силы должны помочь задержать продвижение агрессора.

Каллас отметила, что, по ее мнению, события в Буче показывают, что концепция «растяжки» не работает. Она также рассказала, что лично говорила с солдатами из стран НАТО, которые сейчас базируются в Эстонии, и они, по ее словам, также оказались «не в восторге от идеи, что должны умереть» в случае атаки в рамках нынешней концепции обороны.

Ранее в схожем ключе высказался министр обороны Великобритании Бен Уоллeс. Он заявил, что у НАТО в случае нападения «не будет 60 дней для отправки танков в Эстонию, потому что к этому моменту не будет Эстонии — с учетом того, что россияне устроили в Украине». «Стратегия „растяжки“ не помогла бы в ситуации, которую мы увидели в Украине. Первый бой — самый важный бой», — цитирует его Financial Times.

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Каллас дала интервью в преддверии саммита НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде и на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможное усиление обороны восточных рубежей НАТО. Актуальность этой темы усилилась в последние дни из-за обещания России ответить «не дипломатическим путем» на ограничение Литвой российского транзита в Калининград.

Как пишет Financial Times, страны Балтии выступают за принятие стратегии, которая бы подразумевала защиту их территории с первого дня нападения. В мае журнал Foreign Policy писал, что речь в одном из предложений идет об увеличении постоянно присутствующего контингента в каждой из стран до трех батальонов, а также организацию штаб-квартир для командования дивизиями и соответствующей инфраструктуры. В статье Financial Times сказано, что Каллас предлагает приписать к каждой из стран по дивизии численностью до 25 тысяч военнослужащих, которые не будут одновременно присутствовать в регионе.

В начале июня Германия заявила об увеличении своего контингенте в Литве на 3,5 тысячи человек, однако позже выяснилось, что большая часть военных, согласно немецкому плану, останется в Германии и будет переброшена в Литву в случае необходимости.

Представитель НАТО заявил Financial Times, что не будет комментировать детали, однако альянс намерен защищать «каждый дюйм» территории своих участников «в любой момент и против любой угрозы», планирует усилить свои формирования на востоке и увеличить число военных, находящихся в высокой готовности.

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