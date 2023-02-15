Bloomberg: Евросоюз собирается ввести санкции против банка «Тинькофф»
Европейский союз собирается ввести санкции против банка «Тинькофф», Альфа-банка и Росбанка. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект предложений ЕС, подготовленный к десятому пакету санкций в отношении России из-за вторжения в Украину.
Также под санкции, по данным агентства, может попасть Фонд национального благосостояния — российский резервный фонд, который формируют за счет нефтяных и других доходов государства.
О том, что в ЕС обсуждают санкции против четырех российских банков, в том числе Альфа-банка, ранее сообщили источники Politico.
По информации Bloomberg, ЕС намерен ввести санкции против десятков физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных, пропагандистов. Politico ранее писал, что в санкционном списке значатся около 130 людей и компаний. В частности, санкции могут затронуть российского перестраховщика судов, перевозящих нефть, а также компанию из Великобритании, на чьих судах, как предполагается, перевозили украденное украинское зерно.
Также ЕС собирается ввести торговые ограничения на товары, которые используют российские военные, в том числе электронику, редкоземельные металлы. ЕС также предлагает запретить транзит товаров через Россию, чтобы усложнить обход санкций. Кроме того, планируется ввести ограничения на импорт в ЕС российской резины и асфальта.
В Евросоюзе также обсуждают предложение ужесточить отчетность банков о российских активах, замороженных из-за санкций.
Евросоюз намерен принять десятый пакет санкций на следующей неделе, в преддверии годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.
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