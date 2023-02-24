Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что Китай не станет поставлять оружие России. Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

«Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит — на нашей стороне. Скажу вам честно, и для меня это важно: я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в РФ. Для меня это очень важно. Пункт номер один», — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что делает все возможное, чтобы не допустить поставок китайского оружия в РФ. «И это, если честно, риск, что будет третья мировая», — заявил Зеленский.

Ранее Der Spiegel сообщил, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе. О том, что Китай может начать поставлять России оружие, ранее в феврале также говорили представители властей США.

В годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину МИД Китая представил свою позицию «по политическому решению украинского кризиса», которая состоит из 12 пунктов. Среди них — отказ от односторонних санкций и менталитета холодной войны. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «это не мирный план Китая», а «мысли» Пекина, но то, что Китай начал говорить об Украине — это «очень неплохо».

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