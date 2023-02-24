Der Spiegel: Россия договаривается с Китаем о поставках дронов-камикадзе
Российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xiʼan Bingo Intelligent Aviation Technology о поставках дронов-камикадзе, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, китайская компания согласилась изготовить, испытать и поставить российским военным 100 прототипов беспилотников модели ZT-180 к апрелю 2023 года. На следующем этапе, пишет Der Spiegel, Bingo планирует начать поставлять в Россию компоненты для самостоятельного изготовления дронов. Ожидается, что РФ сможет производить около 100 беспилотников в месяц.
По мнению экспертов, китайские дроны будут похожи на иранские Shahed-136, которые Россия активно использует для ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Специалисты также предположили, что китайские ZT-180 смогут нести боеголовки весом от 35 до 50 килограммов.
В свою очередь министерство иностранных дел Китая заявило, что страна «придерживается ответственного подхода» к военному экспорту и не поставляет оружие в зоны военных конфликтов.
Во второй половине февраля 2023 года США выразили обеспокоенность по поводу того, что Китай может начать поставлять России оружие. В свою очередь Китай обвинил США в том, что именно американские поставки оружия способствуют разжиганию конфликта в Украине.
С начала полномасштабной войны Китай оказывает России поддержку на дипломатическом уровне. Пекин публично возлагает вину за конфликт на США и их действия по расширению НАТО в Европе, санкции называет «незаконными», а при голосовании в ООН КНР обычно воздерживается.