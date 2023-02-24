Жители многих городов России в годовщину начала войны возлагают цветы к памятникам, связанным с Украиной, а также выходят на одиночные пикеты. Они делают это, несмотря на угрозы задержаний и крупных штрафов: после начала вторжения в Украину российские власти приняли ряд репрессивных законов, фактически сделав невозможным гарантированный Конституцией мирный протест. Тех, кто выступает против войны, в основном, преследуют по статье о «дискредитации» вооруженных сил. За год, по подсчетам «Медиазоны», в суды поступило около шести тысяч протоколов. Участников пикетов 24 февраля, а также тех, кто просто возлагал цветы к памятникам, во многих случаях задерживала полиция.

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