Война Триста шестьдесят седьмой день войны. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 февраля 2023 года читайте тут.
Главные новости:
- Президент США Джо Байден заявил, что план мирного урегулирования в Украине, предложенный Китаем, выгоден только России.
- За прошедшую ночь российские войска девять раз обстреляли территорию Николаевской области из тяжелой артиллерии, сообщил глава региона Сергей Лысак. В Николаеве и Марганце повреждены жилые дома.
- Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России. Переговоры заняли больше времени, чем планировалось. Санкции собирались ввести к 24 февраля.
- В годовщину начала полномасштабной войны по всеми миру прошли акции. В России их участников антивоенных акций задерживали.
- Зеленский ответил, какой день с начала полномасштабной войны был для него самым страшным. «Наверно, Буча», — сказал он.
- «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» подтвердили имена 15 136 российских солдат, погибших в Украине. Это больше чем официальные потери СССР за девять лет в Афганистане.
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В начале полномасштабного вторжения России украинские военные заминировали в Киеве все мосты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью журналисту Дмитрию Комарову.
По словам Резникова, если бы российским войскам удалось прорваться в Киев, мосты были бы взорваны. «Была команда, если прорыв — то обрезать возможность перехода с левого берега на правый», — сказал Резников.
Прошедшей ночью российские войска нанесли ракетный удар по Купянску, сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.
Поврежден частный дом, произошел сильный пожар, написал глава региона, добавив, что Купянск также подвергся обстрелу утром 24 февраля.
Также под обстрел попало село Подолы Купянского района, где были повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. В результате обстрела села Синельниково Волчанской общины Чугуевского района также был поврежден жилой дом. Люди не пострадали.
Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли территории Куцурубской и Очаковской общин. Пострадавших нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска продолжают попытки наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили на этих направлениях около 70 атак противника.
- Российские войска за сутки нанесли по территории Украины 27 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- На оккупированной территории Херсонской области у жителей изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия совершались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.
- В Мариуполе, где было уничтожено более 80% жилого фонда, жителям предлагают переехать в новостройки. Для получения нового жилья цинично требуют предоставить документы о праве собственности на разрушенное.
- В Чечне продолжается принудительная мобилизация. Для предупреждения возможного дезертирства мобилизованных с фронта или саботажа, 23 февраля на Бахмутское направление были дополнительно направлены 200 человек из полка специального назначения «Ахмат».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, включая военных.
Украинские документалист и видеограф Associated Press Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка приехали в Мариуполь 24 февраля 2022 года, за час до российского вторжения, и были последними репортерами, выехавшими из уже осажденного города в середине марта. За 20 дней им удалось задокументировать множество военных преступлений, совершенных российской армией, и бесконечное количество горя, которое переживали украинцы. Из снятого материала Чернов смонтировал документальный фильм, который так и назвал — «20 дней в Мариуполе».
Спустя год после начала российского вторжения в Украину специальный корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с Мстиславом Черновым о том, как начиналось нападение, и почему ужасные кадры с жертвами войны, сделанные под непрекращающимися обстрелами, не смогли остановить агрессию.
За прошедшую ночь российские войска девять раз обстреляли территорию Николаевской области из тяжелой артиллерии, сообщил глава региона Сергей Лысак. Под обстрел, в частности, попали Николаев и Марганец.
В Николаеве повреждены здания сразу трех лицеев, двух частных предприятий и магазина, также пострадали 10 многоэтажных и 11 частных домов, написал в телеграме глава области. В Марганце повреждены 12 частных домов.
Люди не пострадали.
Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой. Об этом The Wall Street Journal анонимно рассказали представители правительств трех стран.
Другая цель предложенной договоренности — повлиять на Россию, рассказал британский источник газеты. Если Россия увидит, что Запад в будущем готов расширить военную помощь Украине, это убедит Москву в том, что она не сможет достичь своих военных целей, пояснил он.
При этом источники The Wall Street Journal заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях эти переговоры начнутся, должен принимать Киев.
План мирного урегулирования в Украине, предложенный Китаем, выгоден только России, заявил президент США Джо Байден.
«[Президент России Владимир] Путин аплодирует ему, как же он может быть чем-то хорошим?» — сказал Байден.
Президент США также назвал «нерациональной» саму идею того, что Китай пытается участвовать в переговорах об исходе «тотально несправедливой войны» для Украины.
Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций в отношении России. Переговоры заняли больше времени, чем планировалось. Санкции собирались ввести к 24 февраля.
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