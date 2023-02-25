Война Триста шестьдесят седьмой день войны. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 февраля 2023 года читайте тут.

Главные новости:

Президент США Джо Байден заявил, что план мирного урегулирования в Украине, предложенный Китаем, выгоден только России.

За прошедшую ночь российские войска девять раз обстреляли территорию Николаевской области из тяжелой артиллерии, сообщил глава региона Сергей Лысак. В Николаеве и Марганце повреждены жилые дома.

Страны Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России. Переговоры заняли больше времени, чем планировалось. Санкции собирались ввести к 24 февраля.

В годовщину начала полномасштабной войны по всеми миру прошли акции. В России их участников антивоенных акций задерживали.

Зеленский ответил, какой день с начала полномасштабной войны был для него самым страшным. «Наверно, Буча», — сказал он.

«Медиазона» и «Русская служба Би-би-си» подтвердили имена 15 136 российских солдат, погибших в Украине. Это больше чем официальные потери СССР за девять лет в Афганистане.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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