РИА Новости: в Москве 24-25 февраля задержали больше 300 несовершеннолетних, которых силовики связывают с субкультурой «ЧВК Редан»

24 и 25 февраля в отделы полиции Москвы были доставлены более 350 человек, которых сотрудники правоохранительных органов считают связанными с молодежной субкультурой . Об этом рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его словам, 319 задержанных — несовершеннолетние. У некоторых из них изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты, сказал собеседник РИА Новости.

Он добавил, что после проверок большинство подростков отпустили. На родителей 11 несовершеннолетних составили административные протоколы о неисполнении родительских обязанностей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что 226 человек, включая 188 несовершеннолетних, задержали 24 февраля возле московского торгового центра «Авиапарк», где они собирались устроить массовую драку.

Собеседники РИА Новости и ТАСС объяснили задержания конфликтами «Редан» с последователями других субкультур. Как пишет ТАСС, 23 февраля примерно 20 подростков избили сверстника за внешний вид и брызнули ему в лицо жидкостью из перцового баллончика. Было возбуждено дело о хулиганстве и задержаны четверо нападавших, среди которых, как сообщал ТАСС, оказался один из лидеров «Редан». Все четверо — несовершеннолетние, они под домашним арестом.

26 февраля «Медуза» писала, что о задержаниях последователей «Редан» также сообщалось в других городах, в частности в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани. По информации Baza и Lenta.ru, задержания были связаны с массовыми драками с участием «Редан», которые уже произошли в Москве и якобы были запланированы там же и в других городах.

В петербургском торговом центре «Галерея», по информации «Фонтанки», 26 февраля задержали 204 подростка. Как сообщило управление СК по Петербургу, в этом ТЦ группа подростков избила 15-летнего (как пишет «Фонтанка», поводом стал его внешний вид). Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, задержан 17-летний юноша, которого следствие считает зачинщиком драки. Судя по информации «Фонтанки», пострадавший подросток мог быть последователем субкультуры «Редан».