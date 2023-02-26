В российских городах начали задерживать подростков после массовой драки в московском ТЦ «Авиапарк»

В российских городах как минимум второй день подряд задерживают подростков — предполагаемых последователей новой молодежной субкультуры « ». Поводом послужили якобы запланированные подростками массовые драки. По данным Baza, задержания происходят в Санкт-Петербурге, Курске, Новосибирске и Казани.

«Фонтанка» пишет, что в Петербурге полицейские и сотрудники ОМОНа задержали более 130 подростков в торговом центре «Галерея». Источники газеты в правоохранительных органах подтвердили, что задержания связаны с «ЧВК Редан».

Также о массовых задержаниях несовершеннолетних в новосибирском ТРЦ «Галерея» пишет «Тайга.инфо». По информации «Скат Media», всего были задержаны около 30 человек.

В свою очередь 161.ru сообщает о задержаниях подростков в ростовском ТЦ «Горизонт». По данным издания, полиция оцепила торговый центр, возле которого собрались десятки подростков.

Lenta.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что облавы на подростков начались 24 февраля после нескольких массовых драк, произошедших в торговых центрах «Авиапарк» и «Маркос-Молл».

По данным Baza, первая драка с участием представителей «ЧВК Редан» произошла в фудкорте «Авиапарка» 19 февраля. После нее, пишет канал, подростки «забили стрелу» своим противникам в том же ТЦ на следующий день. Однако «Авиапарком» стычки не ограничились и школьники договорились подраться еще и в ТЦ «Маркос-Молл», утверждает Baza.

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