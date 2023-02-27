Киев и несколько областей Украины атаковали беспилотники. В Хмельницком один человек погиб, еще четверо ранены

В ночь на 27 февраля российские военные атаковали территории Украины 14 беспилотниками «Шахед». По предварительным данным, украинские военнослужащие сбили 11 из них. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Поздно вечером 26 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве, Киевской и Черниговской области сработали системы ПВО. Взрывы также слышали в Хмельницком и Запорожье. К 5 утра тревогу начали отменять.

По Хмельницкому нанесли три удара, сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий. В результате ночной атаки, по предварительной информации, один мирный житель города погиб, еще четверо получили ранения. Повреждены жиле дома, продолжается тушение пожаров.

В Запорожье зафиксировано два попадания по объекту гражданской нежилой инфраструктуры, рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, люди не пострадали.

В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять «Шахедов». По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.