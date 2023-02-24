Институт изучения войны: Кремль готовит операции «под чужим флагом» в Молдове и на границе Украины с Беларусью

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) полагают, что Кремль готовит операции «под чужим флагом» в Молдове и Черниговской области — на границе Украины и Беларуси.

Аналитики обращают внимание, что, по данным разведки Украины, у границы России и Беларуси с Черниговской областью было зафиксировано движение колонн военной техники без опознавательных знаков в сопровождении военнослужащих, одетых в форму, похожую на украинскую.

По версии экспертов ISW, целью этих маневров может быть обвинение Украины в нарушении территориальной целостности Беларуси, чтобы вынудить Александра Лукашенко вступить в войну: ранее он заявлял, что сделает это только в случае нападения со стороны Украины. При этом ISW считает, что нападение Беларуси или России на северные регионы Украины все же остается маловероятным.

Другой целью операции может быть отвлечение украинских сил на северную границу, чтобы ослабить оборону Украины на востоке, считают аналитики.

В отчете института также отмечается, что Кремль создает информационные условия для проведения операции «под чужим флагом» в непризнанном Приднестровье. В частности, аналитики обращают внимание, что Минобороны РФ уже дважды обвиняло Украину в подготовке вооруженной провокации в регионе. При этом власти самой Молдовы сообщения российского ведомства отрицают.

В ISW полагают, что у Путина нет военного потенциала для нападения на Молдову — однако риторика России свидетельствует о наращивании усилий по подрыву молдавской государственности.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове». По его словам, соответствующую информацию Украина передала властям Молдовы. В Службе информации и безопасности республики получение документов подтвердили, а также заявили, что в стране «были выявлены подрывные действия» с целью дестабилизации ситуации.

Через несколько дней власти республики подтвердили информацию украинских спецслужб. Тогда же президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать государственные здания и захватить заложников. Позднее Санду обвинила Россию в ведении гибридной войны против Молдовы с целью смены власти в стране и создания пророссийского правительства.

21 февраля президент России Владимир Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе РФ, в котором, в частности, говорилось, что Россия будет продолжать активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

Что это за указ

Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России Этот курс предполагал, что Россия сблизится с ЕС и США, будет уважать суверенитет Молдовы и территориальную целостность всех стран

Что это за указ

Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе России Этот курс предполагал, что Россия сблизится с ЕС и США, будет уважать суверенитет Молдовы и территориальную целостность всех стран