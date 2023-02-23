Минобороны РФ заявило, что Украина готовит провокацию в Приднестровье. Власти Молдовы эту информацию отрицают

Министерство обороны России утром 23 февраля заявило, что Украина якобы готовит вооруженную провокацию в Приднестровье.

Украина, по версии Минобороны РФ, планирует инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья. Для этого, говорится в сообщении Минобороны РФ, «украинские диверсанты» собираются переодеться в российскую форму. Отдельно ведомство отметило, что в этой операции должны будут участвовать бойцы .

В свою очередь власти Молдовы информацию Минобороны РФ не подтвердили, и призвали граждан сохранять спокойствие, а также «ориентироваться на информацию из официальных или проверенных источников».

«Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано», — сообщается в телеграм-канале руководства Молдовы.

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В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове». По его словам, соответствующую информацию Украина передала властям Молдовы. Позднее в Службе информации и безопасности республики получение документов подтвердили, а также заявили, что в стране «были выявлены подрывные действия» с целью дестабилизации ситуации.

Через несколько дней власти республики подтвердили информацию украинских спецслужб. Тогда же президент Молдовы Майя Санду заявила, что в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать государственные здания и захватить заложников. Позднее Санду обвинила Россию в ведении против Молдовы с целью смены власти в стране и создания пророссийского правительства.

21 февраля президент России Владимир Путин отменил свой указ 2012 года о внешнеполитическом курсе РФ, в котором, в частности, говорилось, что Россия будет продолжать активно искать пути решения на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

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