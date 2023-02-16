Госдума приняла поправки к закону о государственном языке, ограничивающие использование иностранных слов

Госдума одобрила поправки к федеральному закону «О государственном языке РФ», которые, среди прочего, запрещают употребление иностранных слов на , за исключением слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

Согласно пояснительной записке, поправки направлены на «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов», «совершенствуют» механизм обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ и осуществления контроля за тем, как чиновники, организации и граждане соблюдают нормы современного русского литературного языка.

Поправки вводят нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного. Порядок составления таких справочников должно утвердить правительство.

Поправки подчеркивают «объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным». Среди таких сфер — образование, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров и услуг.

Для сфер, где могут быть «особенности осуществления деятельности», например, СМИ, реклама, публичный показ фильмов или исполнение произведений, правила предлагается прописать отдельно.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Подробно о поправках

Госдума хочет запретить использование иностранных слов. Это просто кринж или уже треш? Спокойно! Пока для оверреактинга нет причин 11 карточек