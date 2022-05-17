В Петербурге перенесли спектакль с участием «Би-2». Ранее у группы отменили несколько концертов — после отказа играть на фоне баннера «Zа президента»
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В Санкт-Петербурге перенесли спектакль «Квартета И» с участием группы «Би-2». Об этом группа сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
Мероприятие, которое должно было состояться 18 мая, перенесли «по независящим от организаторов причинам», подчеркнула группа. Новая дата выступления пока не называется.
«Би-2» 28 апреля отказались играть в Омске из-за баннера «Za президента», размещенного на концертной площадке. Музыканты хотели завесить его черным полотном, но против этого выступили местные чиновники. Сами «Би-2» позже объясняли, что завесили баннер, так как он мешал визуальному оформлению сцены, которое концептуально является частью шоу.
После инцидента в Омске концерты «Би-2» были отменены в Пензе, Астрахани, Уфе и Казани. Инициаторами этого стали местные власти.