Wizz Air прекратит полеты в Кишинев из-за «высокого риска» в связи с «последними событиями» Молдова все чаще упоминается в новостях о войне. Вот что там происходит

Город Рыбница в Приднестровье. Мост через реку Днестр, по которой проходит граница между непризнанной республикой и Молдовой. 5 мая 2022 года Denis Tkaci / Reuters / Scanpix / LETA

Один из крупнейших лоукостеров Европы, венгерская компания Wizz Air с 14 марта приостановит полеты в Молдову и из страны. Об этом сообщило Управление гражданской авиации Молдовы, позднее это подтвердил сам перевозчик. В пресс-службе компании РБК заявили, что это «трудное, но ответственное решение», которое связано с «последними событиями» в Молдове и с «хотя и не стопроцентным, но высоким риском в воздушном пространстве страны». О каких событиях и рисках идет речь, не уточняется. После начала войны России с Украиной на территории Молдовы неоднократно находили обломки ракет.

Ранее 27 февраля пресс-секретарь оперативного командования «Юг» украинской армии Наталия Гуменюк высказалась о возможности высадки российского десанта в . Она заявила, что это невозможно: «Ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им позволит!» Украинские силы, сосредоточенные на границе Украины и Молдовы в той части, которую контролируют власти Приднестровья, «адекватны угрозе, которая гипотетически возможна», добавила Гуменюк. Вероятность того, что Россия откроет второй фронт со стороны Приднестровья, она назвала невысокой.

На прошлой неделе министерство обороны России дважды за один день заявило, что Украина якобы планирует вторжение в Приднестровье. Утром 23 февраля ведомство выпустило пресс-релиз о том, что ВСУ собираются инсценировать наступление войск РФ с приднестровской территории и под этим предлогом устроить «вооруженную провокацию» против Тирасполя. Вечером министерство предупредило, что «реализация планируемой провокации» угрожает российским миротворцам в Приднестровье, и пообещало «адекватную реакцию».

Власти Молдовы информацию Минобороны РФ не подтвердили. В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко 24 февраля заявил, что украинско-молдавский участок границы в районе Приднестровья усилен подразделениями пограничников, армии и Национальной гвардии Украины. Киев с начала полномасштабной войны уделяет ему такое же внимание, как и границам с Беларусью и Россией, так как не исключает, что он может быть использован для нападения на украинскую территорию, добавил Демченко.

Москва может готовить операции «под чужим флагом» в Приднестровье, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW), которые ежедневно отслеживают события российско-украинского конфликта. Эксперты ISW заявили, что пресс-релизы Минобороны РФ о «вооруженной провокации» Украины в Приднестровье не говорят о планах России напасть на Молдову (для этого у Кремля не хватает сил, отметили в ISW), но указывают на наращивание усилий по подрыву молдавской государственности.

В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что разведка Украины перехватила «российский план разрушения политической ситуации в Молдове». По его словам, Киев передал эту информацию Кишиневу. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила сведения Зеленского о планах России сменить власть в Молдове. В частности, по словам Санду, планировался захват государственных зданий силами членов пророссийской оппозиции и иностранцев. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что в Молдову якобы могут направить чеченцев, которые находились в Украине после начала войны.

Из-за российского вторжения в Украину Молдова столкнулась с энергетическим кризисом. В середине февраля в стране сменилось правительство. Новым премьер-министром стал Дорин Речан — сторонник проевропейского курса Молдовы и вывода российских войск из Приднестровья. Как пишет «РБК-Украина» со ссылкой на доклад за 2022 год, в Приднестровье размещены 1500 российских военных, армия непризнанной республики насчитывает до восьми тысяч человек. Молдавские вооруженные силы располагают более чем пятью тысячами кадровых военных и 58 тысячами резервистов.

В Тирасполе призывают к спокойствию. Как сообщила пресс-служба лидера непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, 27 февраля на совещании с чиновниками он назвал обстановку «по внешнему периметру» напряженной, но призвал соблюдать спокойствие и пообещал, что «если народу будет угрожать реальная опасность, он лично и безотлагательно проинформирует об этом граждан».

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