Сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили 16 февраля обломки ракеты в районе села Ларга Бричанского района, граничащего с Украиной.

В пресс-релизе молдавского МВД не указывается принадлежность обломков, но говорится, что их падение стало следствием авиаударов России по Украине.

«Это четвертый случай, когда обломки ракет от ударов по Украине попадают на территорию Молдовы. Как и в предыдущих случаях, компетентные учреждения в установленном порядке предпринимают все необходимые действия для обеспечения безопасности граждан», — заявило МВД.

В ночь на 16 февраля российские военные атаковали Украину ракетами и дронами. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Львовской, Кировоградской и Полтавской областях. Также ракеты попали в жилые дома, известно о трех погибших. Во время предыдущего российского удара по Украине 10 февраля сообщалось, что две ракеты залетали в воздушное пространство Молдовы и Румынии.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, Россия планирует государственный переворот в Кишиневе. Она сослалась на документы от Украины, согласно которым для захвата власти якобы планируют задействовать диверсантов с военной подготовкой, которые должны атаковать государственные здания и взять заложников.

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