Российские войска атаковали Украину ракетами и дронами. В Львовской и Днепропетровской областях повреждены объекты инфраструктуры

Россия в ночь на 16 февраля провела «миксованную атаку» с использованием ракет и беспилотников. Об этом, сообщает УНИАН, заявила пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

В частности, по ее словам, российские войска запустили восемь ракет «Калибр». Все ракеты, сообщила Гуменюк, удалось сбить — шесть над Николаевской областью, две — над Херсонской.

«К сожалению, вместе с этим противник использовал и другие способы поражения — это была миксованная атака, в частности, с применением дронов и самолетов стратегической авиации. Знаем, что есть попадания в Львовской области», — сказала она.

Глава офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что российские войска «несколько изменили тактику». «Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели», — написал Ермак в телеграме, подчеркнув, что ПВО «справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА».

Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что на территории региона в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры, на котором возник пожар. Жертв и пострадавших нет, написал Козицкий в телеграме, пообещав сообщить подробности позднее.

По данным Ермака, от атаки пострадала не только Львовская область. «Есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях», — сообщил глава офиса президента Украины, не уточняя размер причиненного ущерба.

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие в Павлограде, погибла женщина, еще двое мирных жителей получили ранения, сообщил глава региона Сергей Лысак. В Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры в Кропивницком районе. Люди, по словам главы областной администрации Андрея Райковича, не пострадали.

С начала октября российская армия регулярно наносит массированные удары по территории Украины, задействуя как ракеты, так и беспилотники иранского производства. Целью таких ударов зачастую являются объекты энергетической инфраструктуры. Из-за нехватки мощностей в энергосистеме Украины во всех регионах уже несколько месяцев проводятся как плановые, так и экстренные отключения электричества.

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