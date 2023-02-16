Из-за российских обстрелов Украина собирается переместить часть электроподстанций в подземные бункеры Но это будет стоить миллионы (или миллиарды) долларов

Электростанция в одном из регионов в центре Украины. 5 января 2023 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины совместно с компанией «Укрэнерго» разработало пилотный проект по строительству двух магистральных подстанций, которые должны быть защищены от атак ракет и дронов. Об этом сообщил украинский Forbes со ссылкой на чиновника из энергетической отрасли. Предполагается, что основное оборудование разместят в специальных подземных бункерах. О том, на какой стадии находится проект, Forbes не сообщает.

Решение о строительстве подземных станций связано с регулярными ракетными ударами, которые российская армия наносит по территории Украины с начала октября 2022 года. Целью таких ударов становится, в том числе, энергетическая инфраструктура Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, в результате обстрелов в Украине повреждено около половины подстанций «Укрэнерго» и почти 20 энергоблоков ТЭС.

Директор компании «Единый энергостандарт» Юрий Касич, в 2014-2015 годах возглавлявший «Укрэнерго», в разговоре с Forbes рассказал, что стоимость строительства наземной подстанции в 2021 году составляла примерно 30 миллионов долларов. Стоимость подземной станции, по его оценке, будет выше на 20-25%. Таким образом, для защиты всех 90 магистральных подстанций на Украине необходимо более 3 миллиардов долларов, считает он.

Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что речь идет «о десятках миллионов долларов прибавочной стоимости для каждой высоковольтной трансформаторной подстанции». Из-за этого, отмечает он, для размещения под землю отберут только основные подстанции, а не все 90.

Харченко пояснил, что для перемещения станции под землю необходимо выкопать котлован, обеспечить его гидроизоляцию и хорошую вентиляцию для стабильной работы высоковольтного оборудования. Высота подобного оборудования может достигать 15 метров, то есть бункер должен быть размещен на соответствующей глубине и при этом защищен так, чтобы выдержать удар ракеты. Юрий Касич напомнил о существовании подземных подстанций в Европе, но отметил, что они не рассчитаны на то, чтобы выдержать ракетный удар.

По оценке Харченко, первые две подземные станции в рамках пилотного проекта могут быть построены в Украине к отопительному сезону 2023-2024 годов, но на полную перестройку энергосистемы потребуется не менее трех-пяти лет. Чиновник из энергетической отрасли, с которым поговорил Forbes, заявил, что «сейчас задача — максимально быстро построить две защищенные подстанции».

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О необходимости строить подземные модульные трансформаторные подстанции Юрий Касич говорил еще в ноябре. В разговоре с «Украинской службой Би-би-си» он заявлял, что такую станцию можно построить за три-пять месяцев. «Подстанцию, которую скрыли, забетонировав под землю, труднее будет достать, и она будет в будущем, возможно, основой параллельной энергетической системы страны, о которой говорил президент», — отмечал он.

Речь идет о заявлении Владимира Зеленского от 16 ноября. Тогда он говорил о планах построить «параллельную» энергетическую сеть: «Есть параллельная сеть, которой мы занимаемся. Мы ее строим — и это очень важно для нас. Это приоритет». Зеленский подчеркивал, что подробности о ее строительстве не будут представлены публично.

По мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, под землей можно разместить только отдельные не очень мощные трансформаторные будки. Он отметил, что более мощное оборудование «никуда под землю не спрячешь, и на расстоянии 200 метров друг от друга трансформаторы не установишь».

Рябцев считает, что каждая украинская область должна иметь собственные источники генерации, а не зависеть от одного общего источника, производящего энергию для нескольких регионов. По его мнению, таким источником могут стать .

В середине ноября 2022 года сообщалось, что Украина и США договорились о создании пилотного проекта по строительству малого модульного реактора. Рябцев подчеркивал, что такие реакторы сейчас находятся только на стадии исследования.

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