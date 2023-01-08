Россия ввела на Рождество «режим прекращения огня» в Украине, но все равно продолжила обстрелы А сразу после провела «операцию возмездия» за обстрел Макеевки в Новый год

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Город Бахмут в Донецкой области во время 36-часового «режима прекращения огня», объявленного Россией. 7 января 2023 года Clodagh Kilcoyne / Reuters / Scanpix / LETA

Односторонний в Украине, объявленный властями России на Рождество, завершился в ночь на 8 января. Как заявили власти Украины, в это же время российские войска нанесли несколько ударов по Запорожской, Харьковской и Донецкой областям.

Вечером 7 января около 22:00 по местному времени (23:00 мск) начался обстрел города Запорожье, который продолжался в течение получаса, заявили в офисе Генпрокуратуры Украины. По данным ведомства, один из районов города обстреляли кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Повреждения получили объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также автомобили местных жителей. Председатель движения «Мы вместе с Россией» утверждает, что удар нанесли по украинским военным объектам.

Около 23:00 по местному времени (полночь по Москве), по данным Генпрокуратуры Украины, российские военные с территории Белгородской области нанесли ракетный удар по городу Мерефа под Харьковом. «Повреждено предприятие, погиб мужчина, еще один мирный житель получил ранения», — сообщили в ведомстве.

В ночь на 8 января войска России нанесли семь ракетных ударов по Краматорску Донецкой области, сообщил глава военной администрации региона Павел Кириленко. По его словам, в городе повреждены образовательное учреждение и промышленный объект. «По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет», — заявил Кириленко.

В Минобороны РФ назвали удар по Краматорску «операцией возмездия» за новогодний удар ВСУ по Макеевке, где, по данным российской стороны, погибли 89 военнослужащих. В ведомстве заявили, что ВС РФ ударили по двум общежитиям в Краматорске, где в общей сложности находилось более 1,3 тысячи украинских военных. Минобороны РФ утверждает, что погибло более 600 человек. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил «Суспильне», что информация Минобороны РФ не соответствует действительности.

О новогоднем ударе ВСУ по Макеевке

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное

О новогоднем ударе ВСУ по Макеевке

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное

Украина утверждает, что Россия проводила обстрелы, когда действовал объявленный «режим прекращения огня». В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что 6 января российские военные нанесли один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из РСЗО, а 7 января нанесли девять ракетных, три авиационных удара и совершили 40 обстрелов из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре. Из-за обстрелов погибли и пострадали люди, заявили в Генштабе.

Как утверждает председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, 7 января российские военные обстреляли в регионе миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь. О пострадавших не сообщалось. 6 января, в Рождественский сочельник, как сообщили в крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК, российская армия нанесла удар по теплоэлектростанции. О какой ТЭС идет речь, в компании не уточнили, но отметили, что ранее эту станцию уже обстреливали.

Главные кадры 7 января

Путин объявил «рождественское перемирие», только соблюдать его не собирался. Поэтому в Бахмуте и Херсоне Рождество прошло под обстрелами Триста восемнадцатый день войны. Фотографии

Главные кадры 7 января

Путин объявил «рождественское перемирие», только соблюдать его не собирался. Поэтому в Бахмуте и Херсоне Рождество прошло под обстрелами Триста восемнадцатый день войны. Фотографии

В Пентагоне заявили, что в Украине продолжились боевые действия, несмотря на рождественский «режим прекращения огня». «Что касается заявления [президента РФ Владимира Путина] о прекращении огня, я могу сказать, что сегодня в Украине идут бои, хотя технически мы находимся в окне прекращения огня», — сказала заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер, выступая на брифинге 6 января. Она попросила воспринимать заявление Путина о временном прекращении огня с долей скептицизма: «Это тот же человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину».

6 и 7 января, когда действовал «режим прекращения огня», в Украине, по данным местных властей, погибли пять мирных жителей, больше 20 получили ранения. 6 января в Донецкой и Херсонской областях, по сведениям региональных администраций, погибли три человека, еще 14 пострадали, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Большинство погибших и раненых 6 января — в Донецкой области, где из-за обстрела Бахмута, как утверждает Генпрокуратура Украины, погибли два человека, еще 13 получили ранения. 7 января в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях, по словам Кирилла Тимошенко, погибли два мирных жителя, еще девять человек пострадали.

В Минобороны РФ утверждали, что соблюдают «режим прекращения огня», но отвечают на украинские артобстрелы. 7 января официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска соблюдают «режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения», а обстрелы ведет украинская сторона. Он также сообщил, что российские войска «ответным огнем» подавили все позиции ВСУ, с которых велись обстрелы.

Игорь Конашенков заявил 8 января, что во время «режима прекращения огня», который в одностороннем порядке объявила Россия, украинские силы совершили больше 500 артиллерийских ударов и обстрелов из РСЗО вдоль линии фронта.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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