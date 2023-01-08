Война Триста девятнадцатый день
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 января читайте здесь.
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В ДНР при обстрелах повреждены Старобешевская и Зуевская ТЭС
Об этом сообщили власти самопровозглашенной республики, обвинив в ударах Украину.
«На месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы. Предположительно, минимум два человека — сотрудники станции — могут находиться под обломками», — сообщили ТАСС в администрации Старобешевского района.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Несмотря на объявленный российскими властями так называемый режим прекращения огня, за прошедшие сутки армия РФ нанесла девять ракетных и три авиационных удара, а также совершила 40 обстрелов из систем залпового огня.
- За сутки ВСУ отразили атаки противника в районах 16 населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.
- Неся большие потери, войска РФ наступают на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
- Украинская авиация за сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения сил противника, а также три удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.
- ВСУ сбили три российских разведывательных беспилотника «Орлан-10». Украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада боеприпаса противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Возгорание, возникшее в результате вчерашнего взрыва на газопроводе в городе Лутугино в самопровозглашенной ЛНР, ликвидировано. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявили в пресс-службе «Луганскгаз».
Спецслужбы ЛНР выясняют причины взрыва. В результате происшествия без газа остались 13 тысяч абонентов, рассказали в «Луганскгазе».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Еще об одном ночном обстреле сообщили власти Днепропетровской области. По словам главы региональной администрации Валентина Резниченко, российские войска ударили из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской и Мировской общинам.
«Туда прилетели с полтора десятка снарядов. Люди не пострадали», — рассказал Резниченко.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Село Богородичное, Донецкая область
Войска РФ нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке в Донецкой области
О ночных обстрелах рассказал глава областной администрации Павел Кириленко.
В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке — промышленная зона.
По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет.
За несколько часов до этого российская армия нанесла удары по городу Курахово и поселку Кураховка, сообщил Кириленко. Там повреждены частные дома и сети, которые обеспечивают Кураховскую общину теплом.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Также в ночь на воскресенье, несмотря на объявленный режим прекращения огня, российская армия обстреляла окрестности Запорожья, заявил секретарь городского совета Анатолий Куртев. Подробностей о возможных разрушениях и пострадавших он не привел.
В свою очередь глава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что утром в субботу россияне обстреляли в регионе миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Один человек погиб при ночном обстреле Харьковской области
В ночь на 8 января российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В результате обстрела погиб 50-летний мужчина.
«Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!» — написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Судя по времени публикаций Синегубова, обстрел произошел в последние часы действия режима прекращения огня, объявленного российскими властями, или сразу после того, как он завершился.
Режим прекращения огня, объявленный Москвой, действовал с 12:00 6 января до 24:00 7 января (по московскому времени). Власти Украины и Пентагон заявлял, что российские военные его не соблюдают. В Минобороны РФ утверждали обратное, сообщая, что обстрелы ведет украинская сторона, на которые ВС РФ реагируют «ответным огнем».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Начинается 319-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет трансляцию, в которой будет следить за ходом войны и связанными с этим событиями.