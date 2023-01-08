Опубликовано видео с мобилизованным, попавшим под обстрел в Макеевке. Он утверждает, что перед ударом военных собрали в актовом зале ПТУ послушать обращение Путина

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В украинских и российских телеграм-каналах, а также в украинских СМИ распространили видео, на котором мужчина, называющий себя мобилизованным из Самары, рассказал об обстоятельствах гибели российских военнослужащих в Макеевке (Донецкая область) в ночь на Новый год.

Запись первоначально опубликовал телеграм-канал «Сеятель ветра». Ее подлинность независимо не подтверждена.

На видео снят раненый с повязкой на голове и лице. Он (не совсем разборчиво) называет свое имя — Антон Головинский. По его словам, мобилизованных в конце декабря привезли в Макеевку, где разместили в здании ПТУ. При этом они «просили разместить [их] отдельно, не всех вместе».

Раненый утверждает, что в ночь на Новый год военнослужащих собрали в актовом зале, чтобы они прослушали новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

Мы просили этого не делать. Нам сказали выполнять приказ.

По словам военнослужащего, приказ отдал полковник Роман Еникеев.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Антон Головинский позднее умер в госпитале Ростова от тяжелых травм и ожогов.

По официальным данным министерства обороны РФ, при ударе ВСУ по Макеевке в ночь на 1 января 2023 года погибли 89 российских военнослужащих, которые были размещены в здании местного ПТУ. Украинская сторона заявляла, что погибли около 400 человек.

Как утверждает Минобороны РФ, военные в массовом порядке пользовались мобильными телефонами, из-за чего ВСУ определили координаты для нанесения удара. Почему военных разместили в одном здании в пределах досягаемости украинской артиллерии, министерство не объяснило.

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