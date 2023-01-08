«Уничтожены более 600 украинских военнослужащих». Минобороны РФ объявило об «операции возмездия» в Краматорске в ответ на удар ВСУ по Макеевке

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Минобороны РФ провело «операцию возмездия» в ответ на «преступный удар киевского режима» по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке. Об этом на брифинге 8 января сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков.

По утверждению Минобороны, российские военные нанесли удары по вскрытым накануне пунктам дислокации ВСУ в общежитиях Краматорска. «Уничтожены более 600 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков. Всего в общежитиях, отмечает ведомство, находились более 1300 военнослужащих ВСУ.

Ранее власти Украины сообщали, что в ночь на 8 января российские войска нанесли семь ракетных ударов по Краматорску, разрушив здания двух учебных заведений. При этом о погибших не сообщалось.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ № 19 в Макеевке, где находилась база российских военных. По утверждению украинской стороны, в результате погибли около 400 человек, еще 300 получили ранения.

Минобороны РФ сообщало, что погибли 89 человек. По версии ведомства, основной причиной произошедшего стало «массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это позволило ВСУ определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.

Подробнее об ударе в Макеевке

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное

Подробнее об ударе в Макеевке

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное