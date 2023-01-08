Власти Украины заявили, что Россия обстреляла Харьковскую и Запорожскую области по окончании «рождественского перемирия»

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В ночь на 8 января российские войска нанесли ракетный удар по городу Мерефа Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, в результате обстрела погиб 50-летний мужчина. «Даже на Рождество враг не прекращает террор мирного населения!» — написал Синегубов в телеграм-канале.

Кроме того, в ночь на воскресенье, несмотря на объявленный режим прекращения огня, российская армия обстреляла окрестности Запорожья, заявил секретарь городского совета Анатолий Куртев. Подробностей о возможных разрушениях и пострадавших он не привел.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух также сообщил, что ранее в субботу россияне обстреляли в Запорожской области миссию ООН, которая привезла в город Орехов гуманитарную помощь.

Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко пишет, что ночью россияне нанесли семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Повреждены промышленные объекты, пострадавших нет.

Также сообщалось о ночных взрывах в Херсоне.

В утренней сводке Генштаба ВСУ утверждается, что российские военные, несмотря на заявленный режим прекращения огня, за минувшие сутки нанесли девять ракетных, три авиационных удара и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения, добавили в ВСУ.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

5 января Владимир Путин поручил Минобороны РФ объявить на 36 часов режим прекращения огня в Украине — с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года. Это произошло после призыва патриарха Кирилла к «рождественскому перемирию». После того, как односторонний режим прекращения огня вступил в силу, Киев и Вашингтон заявляли, что российские войска продолжили боевые действия. В Минобороны РФ утверждали, что соблюдают режим прекращения огня, но отвечают на украинские артобстрелы.

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