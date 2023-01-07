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Российские войска 6 января обстреляли из артиллерии Бахмут и Бахмутский район Донецкой области Украины, из-за чего погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, еще 13 человек пострадали, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

В ходе обстрелов повреждения получили частные и многоквартирные дома и другие объекты, добавили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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Обстрел Бахмута, согласно сообщению прокуратуры, произошел в первый день режима прекращения огня, которое российские власти объявили с 12:00 6 января до 24:00 7 января (по московскому времени) по предложению патриарха РПЦ Кирилла.

Представители властей Украины и министерства обороны США заявили, что российские военные не соблюдают режим прекращения огня. В Минобороны РФ, в свою очередь, утверждают, что российские военные соблюдают объявленный режим, а обстрелы ведет украинская сторона, на которые ВС РФ реагируют «ответным огнем».

Хроника войны

Война Триста восемнадцатый день

Хроника войны

Война Триста восемнадцатый день