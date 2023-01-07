США и Украина заявили, что Россия нарушила объявленное Путиным «рождественское перемирие»

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Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что в Украине продолжились боевые действия, несмотря на режим временного прекращения огня, о котором заявили власти РФ.

«Что касается заявления [президента РФ Владимира Путина] о прекращении огня, я могу сказать, что сегодня в Украине идут бои, хотя технически мы находимся в окне прекращения огня», — сказала представитель Пентагона.

Лора Купер попросила воспринимать заявление Путина о временном прекращение огня с долей скептицизма. «Это тот же человек, который сказал, что не будет вторгаться в Украину», — отметила она.

О том, что российские войска продолжили вести боевые действия в Украине, несмотря на заявленное «рождественское перемирие», также сообщил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. «Как были обстрелы, так они и остаются, как попытки атаковать наши позиции», — сказал Гайдай вечером 6 января в эфире «Радио Донбасс Реалии» (проект ).

В сводке Генштаба ВСУ, представленной утром 7 января, говорилось, что 6 января российские войска нанесли один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

5 января Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня в Украине на 36 часов — с полудня 6 января до вечера 7 января. Президент РФ сослался на просьбу патриарха Кирилла, который в тот же день призвал установить рождественское перемирие. В Минобороны РФ заявили, что 6 января российские войска перешли в режим прекращения огня.

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