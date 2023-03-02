В Брянской области, как заявил губернатор, украинские диверсанты обстреляли автомобиль. По данным СМИ, под обстрел попал школьный автобус

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию региона 2 марта проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — заявил губернатор.

Телеграм-канал Shot без ссылки на источник утверждает, что диверсанты якобы обстреляли школьный автобус, из-за чего погибли два человека, а ребенок получил ранение. Mash также пишет, что, по предварительным данным, под обстрел попал школьный автобус.

Богомаз также заявил, что в селе Сушаны в Климовском районе из-за удара украинского беспилотника загорелся жилой дом.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.