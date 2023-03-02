В Запорожье из-за ракетного удара почти полностью разрушен пятиэтажный дом

В ночь на 2 марта российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.

По предварительным данным, Запорожье обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300, заявили в полиции Запорожской области. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, из-за чего, по данным ГСЧС Украины, полностью разрушен один подъезд с первого по пятый этажи. Президент Украины Владимир Зеленский при этом сказал, что «разрушены третий, четвертый, пятый этажи». По данным полиции, разрушено более 10 квартир.

Из-за ракетного удара, по последним данным, погибли три человека. Из-под завалов спасли 11 человек, из соседнего подъезда эвакуировали 20 человек. Шесть человек госпитализированы.

Владимир Зеленский, комментируя удар по Запорожью, заявил, что «государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора».

Полиция Украины начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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