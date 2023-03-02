Путин отменил поездку в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области. Власти РФ утверждают, что туда проникли «украинские диверсанты»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край, где должен был принять участие в открытии Года педагога.

Как заявил Песков журналистам, Путин примет участие в церемонии, но, «по понятным причинам, в режиме видеоконференции» (цитата по «Интерфаксу»).

РИА Новости уточняет, что поездка Путина в Ставропольский край отменена именно из-за событий в Брянской области, куда, как заявили власти РФ, проникли «украинские диверсанты».

Ранее планировалось, что Путин 2 марта совершит рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ и посетит Центр знаний «Машук».

Песков также заявил журналистам, что Путин получает «постоянные доклады по линии силовых ведомств» о ситуации в Брянской области. «Также Путин получает доклады от Александра Богомаза — губернатора Брянской области — о ситуации на месте и о принимаемых мерах, в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — сказал Песков.

Некоторые российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин собирается провести в четверг, 2 марта, экстренное заседание Совбеза в связи с ситуацией в Брянской области. Однако Песков это не подтвердил. По его словам, заседание Совбеза запланировано на пятницу, 3 марта. На четверг у Путина «таких планов не было», сказал он.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что 2 марта на территорию региона из Украины проникла «диверсионно-разведывательная группа». Российские государственные СМИ со ссылкой на источники сообщили о взятых в заложники жителях, об обстреле школьного автобуса, а также о погибших и раненых мирных жителях.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал заявления российских властей о диверсантах «классическим примером провокации».

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