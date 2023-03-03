Глава «Русского добровольческого корпуса» заявил Financial Times, что власти Украины знали о планах операции в Брянской области

Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, более известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex, дал интервью газете Financial Times.

Он, в частности, заявил, что власти Украины знали об операции «Русского добровольческого корпуса» в Брянской области была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».

Как бы я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем [в Вооруженных силах Украины — прим. FT] это не согласовал, я думаю, мы были бы просто уничтожены.

Глава «Русского добровольческого корпуса» рассказал, что в операции участвовали около 45 человек, в том числе члены «партизанской сети» на территории России.

Он также сообщил, что в одном одном из сел действительно произошла перестрелка, но, по его словам, ему ничего неизвестно о жертвах среди мирного населения.

Цель акции, по словам главы «Русского добровольческого корпуса» , было показать, насколько плохо охраняется граница с российской стороны, а также вдохновить жителей России на сопротивление властям. «Они почувствовали, насколько они беззащитны, — сказал он. — Мы пришли и действовали в пограничной зоне, которая должна находиться под строжайшей охраной».

Financial Times отмечает, что глава «Русского добровольческого корпуса», хотя и согласился на интервью, сообщил очень немногие детали, не позволяющие составить полную картину произошедшего.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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Российские власти 2 марта заявили о проникновении в Брянскую область «украинской диверсионной группы». Глава региона Александр Богомаз сообщил о двух погибших мирных жителях и пострадавшем ребенке. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, по этой статье УК Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «классической провокацией» сообщения об «украинской диверсионной группе», проникшей в Брянскую область. Представители ВСУ также не делали никаких заявлений о причастности к произошедшему в Брянской области.

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