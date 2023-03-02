Михаил Подоляк назвал «классической провокацией» сообщения об «украинских диверсантах» в Брянской области

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «классической провокацией» сообщения об «украинской диверсионной группе», проникшей в Брянскую область.

«РФ хочет напугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую бедность после года войны», — написал Подоляк в твиттере.

В то же время Подоляк призвал россиян «бояться своих партизан», заявив, что «партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее».

Незадолго до заявления Подоляка «Русский добровольческий корпус» (по его собственному утверждению, он входит в состав ВСУ) опубликовал в телеграме видео с двумя бойцами, стоящими на пороге фельдшерско-акушерского пункта в селе Любечаны в Брянской области. На видео бойцы заявили, что они «не воюют с гражданскими», а также призвали граждан России «поднимать бунт и сражаться».

О том, что в Брянскую область со стороны Украины проникла «диверсионно-разведывательная группа», утром 2 марта заявил губернатор Александр Богомаз. Российские провластные СМИ утверждали, что «диверсанты» взяли заложников, но власти региона это отрицали. В ФСБ заявляли о проведении совместных с Минобороны «мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Читайте также

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»

Читайте также

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»