Пограничники сообщили о падении легкомоторного украинского самолета в Брянской области. Опубликовано видео, на котором, как утверждается, допрашивают пилота Мужчина на записи говорит, что не знал, что летел над Россией

В Брянской области неподалеку от границы упал легкомоторный украинский самолет, заявило управление Погранслужбы ФСБ по региону. «Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении. Инцидент произошел возле населенного пункта Бутовск, в результате него никто не пострадал. По данным Mash, потерпевший аварию самолет — это Аэропракт А-22 «Летучая лисица». Телеграм-канал без ссылки на источники утверждает, что это не первый полет этого самолета над территорией РФ.

В Росгвардии утверждают, что у пилота были оружие и аммуниция. «[Пилот] был вооружен. У него был автомат, магазины [к автомату], бронежилет. Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», — сказали ТАСС в ведомстве. Собеседник агентства отметил, что пилота первыми заметили местные жители, которые обратились в правоохранительные органы. По данным телеграм-канала Shot, после падения пилот закопал оружие и бронежилет и был задержан уже без них.

Mash и Baza опубликовали видео допроса мужчины, который, как утверждается, управлял самолетом. Мужчина на видео представился как Александр Морозов и заявил, что является гражданским пилотом и выполнял задание по аэрофотосъемке: ему нужно было лететь за на малой высоте и фотографировать по команде ведущего, за что ему должны были заплатить . Мужчина заявил, что не знал, что находится над территорией РФ — по его словам, он должен был лететь над Украиной «на юг», а после взлета у него отключился планшет и он не знал своих координат. Он подтвердил, что бронежилет и автомат принадлежат ему, заявив, что перед полетом получил их «для безопасности».

«Контрольный полет на малой высоте, [для проверки того,] как работает тероборона и наше ПВО. Но поскольку они стреляют во все, что шевелится, лучше надеть бронежилет», — заявил мужчина. По его словам, после приземления он выбросил автомат, так как опасался, что его застрелят бойцы теробороны, если увидят с оружием.

Дата и место съемки видео независимыми источниками не подтверждены. На официальных ресурсах погранслужбы и других силовых ведомств оно также не публиковалось.

Про украинского пилота по имени Александр Морозов в 2018 году писало «Настоящее время». Он научился летать в возрасте 50 лет, пройдя обучение в конце 2000-х годов. Затем Морозов приобрел себе небольшой самолет, а позже «решил построить аэродром и летать с него в свое удовольствие». Во время конфликта в Донбассе он доставлял в больницы раненых украинских военных. Также мужчина занимался патрулированием границы в Харьковской области. На базе аэродрома, созданного Морозовым, работает волонтерское объединение пилотов «Гражданский воздушный патруль», пилоты которого участвуют в боевых действиях. На основании анализа видео издание «Агентство» сделало вывод, что Морозов и мужчина на записи — один и тот же человек.

Официальные представители Украины никак не комментировали инцидент.

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