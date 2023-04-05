Война Четыреста шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 апреля читайте здесь.
Главные новости
- Владимир Зеленский приехал в Польшу.
- Великобритания заблокировала трансляцию выступления Марии Львовой-Беловой в Совбезе ООН. Международный уголовный суд выдал ордер на ее арест.
- Билл Клинтон заявил, что чувствует себя «ужасно» из-за того, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия.
- «Национальная республиканская армия» взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский. Обвиняемая по делу Дарья Трепова арестована.
- ФСБ заявила об аресте супружеской пары в Нижнем Тагиле, подозреваемой в шпионаже в пользу Украины.
- США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов.
Астана не видит препятствий для организаций визитов Владимира Путина, поскольку Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы казахского МИДа Ермухамбет Конуспаев.
«На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет… призывов к действиям. У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — сказал он.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на территории Украины. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Некоторые государства, присоединившиеся к Римскому статуту, в частности, Венгрия, ЮАР и Армения, дали понять, что не станут арестовывать Путина в случае его визита в страны.
СБУ продолжает конфисковывать имущество супруги «кума Путина» Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
По ходатайству спецслужбы суд наложил арест на два земельных участка во Львовской области общей стоимостью 17,5 миллиона гривен (475 тысяч долларов). Земли расположены в одном из самых престижных туристических районов и на них уже началось нелегальное строительство гостиничного комплекса, сообщает СБУ.
Как утверждается, Марченко получила земельные участки в результате незаконной сделки с недвижимым имуществом, к которой был причастен бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов. Чиновник стал фигурантом уголовного расследования. В прошлом году суд изъял еще три земельных участка во Львовской области, принадлежащие Марченко.
В феврале украинский суд арестовал имущество Марченко на сумму более 5,6 миллиарда гривен (более 152 миллионов долларов) по делу о финансировании российских силовых ведомств.
Бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, лишенный украинского гражданства и переданный России в рамках обмена военнопленными, рассказывал, что теперь вынужденно живет в Москве. Как выяснила «Медуза», 19-летняя дочь Виктора Медведчука Дарья как минимум с 2021 года проживает в Москве и учится в Высшей школе экономики. Вероятно, с ней в России живет ее мать и третья супруга политика Оксана Марченко.
Британская военная разведка в новом отчете рассуждает о том, как российское правительство планирует закрывать дефицит бюджета в условиях затяжной войны с Украиной.
- 28 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти работают над переходом к выпуску части суверенных долговых обязательств России в иностранной валюте.
- Этот шаг почти наверняка свидетельствует о том, что Россия рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку со стороны иностранных государств, которые она считает «дружественными».
- Как только разработка будет завершена, инвесторы из других стран смогут купить суверенный долг России и, таким образом, закрыть некоторые из будущих бюджетных дефицитов России. Такие инвесторы будут косвенно финансировать вторжение России в Украину.
- В последние месяцы российский государственный долг выкупали в основном собственные российские банки. Однако маловероятно, что они будут в состоянии полностью финансировать ожидаемый дефицит бюджета в будущем.
- Российские официальные лица, вероятно, рассматривают выпуск внешних долговых обязательств как один из способов закрыть бреши в российских финансах, поскольку они планируют затяжную войну в Украине. Однако остается неясным, удастся ли России реализовать эти меры.
Логистический сервис PickPoint из-за финансовых трудностей решил прекратить работу в России. С 4 апреля сервис прекратил прием новых грузов от юридических и физических лиц, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Гендиректор PickPoint Надежда Романова заявила в письме партнерам, что оборот сервиса снизился из-за ухода западных ретейлеров, составлявших основную часть клиентов PickPoint, а также из-за того, что западный инвестор не может финансировать сервис.
По собственным данным PickPoint, у компании 6000 постаматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России.
ISW: Пригожин пытается представить убийство Татарского как покушение на себя лично
Демонстративная реакция основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на убийство «военкора» Владлена Татарского свидетельствует о том, что бизнесмен, вероятно, считает, что атака была частично направлена против него самого. Об этом говорится в новом аналитическом отчете американского Института изучения войны.
4 апреля Пригожин выступил в «Стрит-фуд-баре № 1», где двумя днями ранее был убит пропагандист Владлен Татарский. Глава ЧВК Вагнера утверждал, что приехал в Петербург с линии фронта в Бахмуте как можно быстрее, чтобы почтить память «военкора». Там он заявил, что намерен превратить «Киберфронт Z», организовавший «творческий вечер» Татарского, в общественное движение, борющееся с внешними угрозами.
Публично-демонстративный ответ Пригожина и расплывчатые обвинения в кампании против ЧВК Вагнера позволяют предположить, что бизнесмен, вероятно, пытается косвенно представить инцидент как нападение на него самого, считают эксперты ISW. Ответ Пригожина также показывает, что он намерен продолжать занимать центральное место в российском провоенном ультранационалистическом сообществе, несмотря на угрозу насилия и сопротивление, заключают аналитики.
Минпросвещения России разработало учебник по украинскому языку для младших классов, рассказал первый заместитель главы ведомства Александр Бугаев. По его словам, также в разработке находится учебное пособие для учеников с пятого по девятый классы.
«Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов РФ, — мы для этого создадим все условия, — заявил Бугаев. — Это правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться и изучать свой родной язык. Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях».
Предполагается, что ученики смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива в школах самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также аннексированных частях Запорожской и Херсонской областей Украины.
Представитель министерства утверждает, что сейчас обучение в оккупированных регионах в основном ведется на русском языке. «Это у нас основной язык преподавания, и мы не видим сейчас никаких вопросов, возникающих с точки зрения преподавания тех или иных предметов», — добавил он.
Билл Клинтон сожалеет, что в 1994 году уговорил Украину отказаться от ядерного оружия. Об этом бывший президент США заявил в интервью RTÉ.
По его мнению, если бы Киев обладал силами сдерживания, то Россия не стала бы вторгаться на территорию Украины.
«Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», — сказал Клинтон. Он добавил, что «чувствует себя ужасно из-за этого».
В 1994 году Билл Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия на украинской территории.
Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Как сообщил глава Управления президента Польши по международной политике Марцин Пжидач, украинский лидер уже пересек границу страны.
В полдень Зеленский встретится в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой. Также ожидается, что в рамках визита президент Украины выступит с речью, обращенной к полякам и проживающим в стране украинцам.
Это первый официальный визит Зеленского в Польшу с начала полномасштабного российского вторжения. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.
Шесть человек погибли и еще семеро получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 4 апреля, сообщает Офис генпрокурора Украины.
Российские военные ударили по северу области ракетами, артиллерией и реактивными системами залпового огня «Град». В эпицентре оказались жилые кварталы, пострадали частные и многоквартирные дома, административные здания и хозяйственные постройки.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
«Пусть выступает в Гааге»
Представительство Великобритании заблокировало трансляцию неформальной встречи Совета безопасности ООН, организованной Россией «по вопросу эвакуированных с Украины детей».
На этой встрече, которая пройдет 5 апреля, собирается выступить уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой в марте выдал Международный уголовный суд. Львову-Белову, как и Владимира Путина, подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Представители Великобритании заявили, что помешают Львовой-Беловой «распространять дезинформацию». «Если Мария Львова-Белова хочет рассказать о своих действиях, она может выступить в Гааге», — сообщается в твиттере британской делегации.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российские дипломаты «найдут способ провести трансляцию». Он уточнил, что трансляция пройдет в его телеграм-канале.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применив 17 беспилотников типа «Шахед-136». 14 из них были уничтожены. Также противник совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
- Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток было отражено более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
- В Мелитополе Запорожской области российские военные продолжают оказывать психологическое воздействие на местное население путем распространения листовок об их эвакуации в Россию. Пугают людей будущим наступлением Вооруженных Сил Украины
- В Большой Кардашевке Херсонской области из-за перемещения тяжелой российской техники по окрестностям населенного пункта почти полностью ограничен въезд и выезд всех местных жителей, людям запрещено покидать свои дома. Усилена проверка документов и мобильных телефонов.
- Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбит российский высокоточный БПЛА типа «КУБ».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 406-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне мы будем следить за военными действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.
Хронику прошлого дня читайте здесь.