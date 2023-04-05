Война Четыреста шестой день. Онлайн «Медузы»

Астана не видит препятствий для организаций визитов Владимира Путина, поскольку Казахстан не подписывал Международного уголовного суда. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы казахского МИДа Ермухамбет Конуспаев.

«На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет… призывов к действиям. У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — сказал он.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на территории Украины. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Некоторые государства, присоединившиеся к Римскому статуту, в частности, Венгрия, ЮАР и Армения, дали понять, что не станут арестовывать Путина в случае его визита в страны.

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