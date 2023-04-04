Арестована Дарья Трепова, обвиняемая по делу о «теракте» в Петербурге

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дарьи Треповой, задержанной по делу о взрыве в Петербурге, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский.

Трепова, которую СК обвиняет по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ, заключена под стражу на два месяца, до 2 июня. Заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию организаторов преступления из Украины принесла на «творческий вечер» Татарского статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее «военкору». Татарский погиб, 40 человек пострадали.

В Следственном комитете утверждали, что теракт планировали и организовали с территории Украины, а Трепова придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией. В ФБК отвергли связь со взрывом в Петербурге.

О Владлене Татарском

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство

О Владлене Татарском

Работал на шахте. Занимался бизнесом. Криминалом. Сидел «Медуза» рассказывает, кем был «военкор» Владлен Татарский — и будет ли Кремль отвечать на его убийство