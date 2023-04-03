«Терроризм на нас давно пытаются навесить». ФБК прокомментировал обвинения в причастности к убийству «военкора» Татарского

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что фонд не причастен к теракту, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский.

Ранее Национальный антитеррористический комитет объявил, что убийство блогера спланировали спецслужбы Украины «с привлечением агентуры» из людей, сотрудничающих с ФБК Алексея Навального.

Вот что написал в ответ Жданов в своем телеграм-канале:

И вот достаточно идиотская ситуация. Опровергать то, что это сделали мы — идиотизм. Естественно, мы этим не занимаемся. Не опровергать — а вдруг кто-то подумает, что и правда мы? <…> Терроризм на нас давно пытаются навесить. И в обозримом будущем будет суд над Навальным. Очевидно, что они планируют дать ему максимальный срок, и для этого терроризм очень удобен.

По его мнению, в реальности пропагандиста «устранили сами фсбэшники», но российским спецслужбам «очень удобно припасать сюда и ФБК», потому что нужен «не только внешний абсолютный враг в виде Украины, но и внутренний в виде команды Навального».

Другой соратник Навального Леонид Волков заявил, что ФБК «не занимается политическими убийствами».

Но если даже представить себе, что в случае с Татарским это почему-то вдруг не ФСБ, то все равно вопросики остаются: в центре Петербурга, на 24-м году «стабильности», среди бела дня, дерзко уничтожают ключевого пропагандиста — что ж, это так или иначе зона ответственности якобы «всемогущей» спецслужбы. Вот они и пытаются переложить с больной головы на здоровую.

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В результате взрыва Татарский погиб. Следствие утверждает, что бомба была заложена в статуэтку, которую подарила «военкору» одна из посетительниц.

Утром 3 апреля СК сообщил о задержании жительницы Петербурга Дарьи Треповой, подозреваемой в убийства Татарского. НАК назвал ее «активной сторонницей» ФБК.