Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал терактом убийство «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), погибшего 2 апреля в результате взрыва в кафе в Петербурге.

«Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте наберемся терпения и дождемся заявлений наших специальных служб, которые работают над этим. Есть данные о том, что украинские спецслужбы могут иметь отношение к планировке этого теракта. Естественно, это является терактом. Мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта. И, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина, который погиб, в результате этого теракта», — заявил представитель Кремля на брифинг для прессы.

На уточняющий вопрос, не столкнулась ли Россия с волной терроризма, Песков сказал следующее:

Россия столкнулась с киевским режимом, который поддерживает террористические действия. Это режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, это режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге. Это режим, который стоит за убийствами людей в течение многих лет, начиная с 2014 года. Именно поэтому проводится специальная военная операция.

(цитата по «Маяку»)