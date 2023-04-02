В кафе Петербурга на творческом вечере «военкора» Владлена Татарского (у него полмиллиона подписчиков в телеграме) произошел взрыв. Блогер погиб Материал обновляется

Канал Владлена Татарского в Telegram

Вечером 2 апреля в Петербурге в кафе «Street Food Bar № 1» в Василеостровском районе произошел взрыв, сообщает «Интерфакс». В результате погиб один человек, еще 19 получили ранения. В экстренных службах города заявили, что в кафе произошел «хлопок без последовавшего пожара». Там отметили, что, по предварительным данным, в помещении мог взорваться газовый баллон.

«Медуза»

Как пишет «Фонтанка», кафе располагается на Университетской набережной, дом 25, и принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. В выходные в этом кафе собирается дискуссионный клуб «Киберфронт Z». 2 апреля там проходил творческий вечер «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). В афише мероприятия говорилось, что блогер расскажет «каково вести репортажи из горячих точек, находясь под градом пуль, а также разъяснит, что такое быть военкором». Политолог Константин Долгов заявил о том, что была вероятность, что на творческий вечер Татарского приедет глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

МВД заявило, что погибшим при взрыве оказался сам Татарский. «Фонтанка» сообщает, что в кафе взорвался бюст, который принесла в подарок Татарскому посетительница. Вручив его, она заняла свое место в зале. Взрыв произошел спустя пять минут. Его мощность составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Сильнее всего пострадали зрители из первых рядов. Сейчас женщину разыскивают. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК). Организатор творческого вечера Татарского сообщил, что принимал меры безопасности, но их «оказалось недостаточно». Телеканал РЕН опубликовал видео, на котором Татарский рассматривает подаренную статуэтку.

Владлен Татарский — блогер и один из самых известных «военкоров», уроженец Макеевки Донецкой области. У него более 560 тысяч подписчиков в телеграме. Он воевал на стороне самопровозглашенной ДНР в составе батальона «Восток», а затем в подразделениях ЛНР. До этого отбывал тюремный срок по обвинению в вооруженном ограблении. Является автором книг «Бег», «Война» и «Медитация». Вместе с «военкором» Михаилом Звинчуком Татарский вел программу «Разборы Рыбаря» на канале «Соловьев Live».

Вот одно из самых известных его видео:

Российские пропагандисты, комментируя сообщения о гибели Татарского, возложили ответственность за его смерть на Украину и потребовали ответных мер. «Татарского убили в центре Петербурга. Убили украинские террористы. Они по всей стране нашей очевидно. И будут убивать и взрывать. Но мы не воюем с украинским народом. И украинскую свиномову учим повсеместно. Мы же цивилизация, а не это все», — пишет бывший директор по вещанию телеканала RT Антон Красовский.

«Когда страна начнет отвечать? У террористов есть свет, вода, работают железные дороги, рестораны, интернет, руководители убийц ездят с телекамерами по стране», — написала в телеграме заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки. «Ну, что? Забудем? Простим?» — написала главред RT Маргарита Симоньян.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, проживающий в Украине, в беседе с изданием Sota намекнул, что знает убийц Владлена Татарского. «Комментарий будет завтра, когда мы получим официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию», — сказал он. Ранее Пономарев утверждал, что оказывал помощь в организации убийства дочери философа и пропагандиста Александра Дугина Дарьи, однако не смог привести никаких убедительных доказательств этого.

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