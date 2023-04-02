Война Четыреста третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 апреля читайте здесь.
За минувшие сутки четыре мирных жителя погибли и 15 пострадали из-за российских обстрелов, сообщает министерство обороны Украины.
Всего за сутки российские войска, по данным ВСУ, обстреляли территорию семи областей Украины. Под обстрел попали 102 населенных пунктов, поражены 29 объектов инфраструктуры.
Начало 2023 года показало: российские власти не отказались от идеи заблокировать YouTube. Слухов об этом все больше, как и новостей, которые могут косвенно свидетельствовать о подготовке к блокировке. В феврале источники «Медузы» сообщали, что решения по этому вопросу еще нет, но за блокировку платформы выступают многие высокопоставленные чиновники, силовики и пропагандисты. «Медуза» спросила у экспертов, которые следят за блокировками российского интернета, получится ли у Роскомнадзора «отключить» YouTube и что делать россиянам, если это все-таки произойдет.
Евросоюз намерен противостоять любым злоупотреблениям со стороны России на посту председателя Совета безопасности ООН, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в твиттере вечером 1 апреля.
1 апреля России на месяц перешло право председательствовать в Совете безопасности ООН. Председательствующая страна в Совбезе меняется каждый месяц. Очередность определяется в алфавитом порядке названий стран на английском языке.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что представители России, «будут честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года», когда на председательство РФ в Совбезе пришлось полномасштабное российское вторжение в Украину
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал председательство России в Совбезе ООН плохой шуткой.
Власти Армении не планируют арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет в Армению. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян.
«Естественно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания», — сказал он.
В Брянской области мобилизованный, узнав о смерти племянников на фронте, взял в заложники офицеров и несколько мобилизованных, сообщает телеграм-канал Baza.
По его данным, 35-летний мобилизованный из Самарской области, предположительно, взял в заложники троих офицеров и до пяти мобилизованных в доме культуры деревни Плавна в Брянской области. Как уточняет телеграм-канал Astra, это место временной дислокации воинской части 44073.
Военный угрожал заложникам автоматом и гранатами. Никаких требований он не предъявил. Когда полиция окружила дом культуры, с военнослужащим поговорил командир части, после чего мобилизованный отпустил заложников и сдался.
Официальные источники пока не подтверждали эту информацию.
Харьков
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Российские войска ударили баллистическими ракетами по гражданским объектам Дружковки и Авдеевки Донецкой области. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- Российские силы продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили более 70 атак российских сил на этих направлениях. Самые ожесточенные бои идут возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки.
- Российские силы безуспешно наступали на Лиманском направлении (южнее Кременной и Верхнекаменского), а также на Авдеевском и Марьинском (в районах Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское и Марьинка). Вблизи Марьинки и Авдеевки ВСУ отбили более 20 атак.
- На Бахмутском направлении российские силы продолжают штурм Бахмута, ВСУ отбили более 25 атак. Также украинские военные отбили атаки в районе населенных пунктов Богдановка и Предтечино.
- На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ активных действий не проводили, совершали обстрелы.
- Авиация Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения живой силы и военной техники российских сил, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 403-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.