Война Четыреста третий день. Онлайн «Медузы»

Евросоюз намерен противостоять любым злоупотреблениям со стороны России на посту председателя Совета безопасности ООН, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Переход председательства в Совете безопасности ООН к России подходит для Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в твиттере вечером 1 апреля.

1 апреля России на месяц перешло право председательствовать в Совете безопасности ООН. Председательствующая страна в Совбезе меняется каждый месяц. Очередность определяется в алфавитом порядке названий стран на английском языке.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что представители России, «будут честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года», когда на председательство РФ в Совбезе пришлось полномасштабное российское вторжение в Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал председательство России в Совбезе ООН плохой шуткой.