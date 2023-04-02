В Петербурге в кафе взорвали «военкора» Владлена Татарского Он известен по видео из Кремля, в котором, празднуя аннексию украинских территорий, обещал «всех убить, всех ограбить»

2 апреля в Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 произошел взрыв. Погиб «военкор» Владлен Татарский, еще 25 человек получили ранения. Кафе, по данным СМИ, принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. В выходные здесь обычно собирался дискуссионный клуб «Киберфронт Z», а в момент взрыва в кафе проходил «творческий вечер» Татарского. «Фонтанка» сообщает, что в кафе взорвался бюст, который подарила Татарскому посетительница. Вручив бюст, женщина осталась в зале, взрыв произошел спустя пять минут. Настоящее имя Татарского — Максим Фомин. Он уроженец Макеевки Донецкой области, воевал на стороне самопровозглашенной ДНР в батальоне «Восток», затем — в подразделениях ЛНР. До этого Татарский отбывал тюремный срок по обвинению в вооруженном ограблении. У его телеграм-канала было более 560 тысяч подписчиков.