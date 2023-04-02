Российские военные нанесли удар по Константиновке. Есть погибшие и раненые
Источник: Meduza
Шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в результате ракетного удара по городу Константиновка Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, российские военные обстреляли город из зенитно-ракетной системы С-300 и систем залпового огня «Ураган». «Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, три автомобиля», — написал Ермак в телеграм-канале.
Ранее фото последствий обстрела Константиновки опубликовал глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.