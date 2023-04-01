Война Четыреста второй день. Онлайн «Медузы»

За минувшие сутки в Донецкой области под обстрелы, в том числе из артиллерии и систем залпового огня «Град», попали населенные пункты Авдеевка, Дружковка, Большая Новоселка, Временка, Карловка, сообщил глава региона Павел Кириленко.

В результате обстрела Авдеевки погибли пятимесячный ребенок и его бабушка, мать и отец младенца ранены. Еще один человек получил ранения в Дружковке.

Всего за сутки российские военные обстреляли восемь областей Украины.