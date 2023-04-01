Война Четыреста второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 марта читайте здесь.
За минувшие сутки в Донецкой области под обстрелы, в том числе из артиллерии и систем залпового огня «Град», попали населенные пункты Авдеевка, Дружковка, Большая Новоселка, Временка, Карловка, сообщил глава региона Павел Кириленко.
В результате обстрела Авдеевки погибли пятимесячный ребенок и его бабушка, мать и отец младенца ранены. Еще один человек получил ранения в Дружковке.
Всего за сутки российские военные обстреляли восемь областей Украины.
В Москве полиция попыталась сорвать концерт пианистки Полины Осетинской, выступавшей против войны
По данным «ОВД-Инфо», перед началом выступления в ДК «Рассвет» к Осетинской подошли полицейские и сказали, что «по распоряжению ОВД Пресненский» запрещают концерт, однако пианистка все равно решила выступить. Когда собрались зрители, полицейские ушли.
Сотрудники полиции вернулись во время антракта. По словам зрительницы, полицейские со сцены объявили эвакуацию якобы из-за звонка о минировании. После этого всех присутствующих вывели из здания. Через полчаса зрителей пустили обратно, поскольку полицейские ничего не нашли.
После начала полномашстабного вторжения РФ в Украину Полина Осетинская открыто выступала против войны, а также поддержала аналогичное обращение российских НКО. Из-за этого выступления пианистки несколько раз отменяли. В сентябре Санкт-Петербургская академическая филармония за день до концерта Осетинской заменила ее на музыканта Евгения Изотова.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- 31 марта российские военные нанесли очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты. Для авиаударов россияне задействовали 6 ударных беспилотников «Шахед-136». Все они были сбиты ВСУ.
- Украинские военные за сутки отразили 70 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- Авиация Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад горюче-смазочных материалов, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы россиян.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
США призвали всех американцев — «даже журналистов» — уехать из России
С таким призывом выступил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
«Сейчас не время американцам находиться в России. Если вы в России — будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки — вам нужно уехать сейчас же. Россия — не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист. Россия сейчас является враждебной средой для американских граждан. И, если вы там, пора уезжать», — сказал он.
Днем ранее с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отметившая, что «в России небезопасно для американцев».
Власти США рекомендовали американцам покинуть Россию после того, как ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданина США, корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Российская спецслужба заявила, что журналист якобы «занимался шпионажем» и собирал секретные сведения об одном из оборонных предприятий. Представителей США пока не допустили до Гершковича, которого арестовали по ходатайству ФСБ.
По данным «Медузы», корреспондент WSJ, работая над материалом, посещал Екатеринбург и Нижний Тагил (там находится Уралвагонзавод). Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга рассказывал, что Гершкович приезжал в город, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ЧВК Вагнера и российской «спецоперации» в Украине. Ширшиков сопровождал журналиста в Екатеринбурге и знакомил с некоторыми героями для текста.
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники
В пакет, вероятно, войдут радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты и бензовозы, а также боеприпасы для танков, высокоточные авиационные боеприпасы, снаряды для комплексов ПВО NASAMS, оборудование для наведения мостов и эвакуаторы.
С начала российского вторжения США обязались предоставить Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 30 миллиардов долларов, отмечает агентство.
В России начался весенний призыв в армию
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 апреля по 15 июля на срочную службу планируют отправить 147 тысяч человек — на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.
В Минобороны РФ сообщили, что в рамках весенней призывной кампании военкоматы впервые будут рассылать уведомления для россиян в электронном виде. После этого на «Госуслугах» отключили возможность удаления учетной записи.
На этом фоне зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что уведомление от военкоматов в электронном виде будет приравнено к вручению повестки лично в руки. При этом глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что уведомления от российских военкоматов в электронном виде «не являются повестками».
СБУ вручила митрополиту Украинской православной церкви Павлу подозрение по двум уголовным статьям
По данным украинских СМИ, наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) подозревают в разжигании межрелигиозной розни (статья 161 УК Украины) и оправдании вооруженной агрессии РФ (статья 436).
В СБУ о подозрении Павлу пока не сообщали. Сам митрополит подтвердил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей, а в его доме проводят обыск. Также, утверждает Лебедь, сотрудники СБУ заявили ему, что он «проклинал детей президента».
«Никого я не проклинал. Но я сказал слова Евангелия, что наши слезы не упадут на землю, а упадут на головы тех, кто вызвал эти беспорядки», — сказал Павел.
29 марта митрополит обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. В частности он заявил: «Господин президент. Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!»
Руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовало от братии УПЦ покинуть лавру до 30 марта, однако те отказались. Церковь подала в суд иск, оспаривающий решение о выселении. 30 и 31 марта верующие УПЦ не пускали в монастырь работников Минкульта Украины, которые должны были проводить инвентаризацию имущества.
Ровно год назад, 1 апреля 2022-го, мир увидел первые фото- и видеосвидетельства массовых убийств в Буче. Кадры из небольшого городка под Киевом, из которого незадолго до этого отступили российские войска, потрясли многих людей — и стали главным символом жестокости россиян на этой войне.
Кажется также, что именно Буча стала настоящей точкой невозврата в отношениях двух народов, которые прежде называли «соседскими» и «братскими».
Фоторепортер Хайди Левин оказалась одной из первых журналисток, побывавших в освобожденной украинцами Буче. Спецкор «Медузы» Лилия Яппарова поговорила с ней о том, что она там увидела и почувствовала. Материал проиллюстрирован снимками, сделанными Хайди Левин.
Здравствуйте. Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за главными событиями 402-го дня войны в Украине. Спасибо, что вы с нами.