В Улан-Удэ актер заявил, что его вынуждают уволиться из театра, и порезал себе запястья на сцене

Актер Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов заявил со сцены, что на него оказывают давление и пытаются уволить, после чего порезал себе запястья, сообщает «Сибирь.Реалии». Инцидент произошел 29 марта по окончании спектакля , когда артисты вышли на поклон.

Как пишет издание, Шувалов и другие актеры театра ранее требовали вернуть художественного руководителя Сергея Левицкого, которого уволили в 2022 году за антивоенную позицию. В знак протеста артисты писали жалобы на нового худрука Вячеслава Дьяченко и снимали плакат с буквой Z со здания театра. Дьяченко в ответ в одном из интервью назвал актеров «представителями древнейшей профессии», добавив, что намерен ставить спектакли «попроще и попонятнее обычным людям».

«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, денег. Сегодня подписали заявление, уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться. Но у меня больше нет сил и больше нет выбора. Я не хочу слушать то, что артисты сродни представителям древней профессии. И я считаю, что наш зритель достоин умной режиссуры, а не так как говорит наш художественный руководитель. Простите, пожалуйста, еще раз меня. Я устал. У меня нет больше выбора. Я хочу сказать всего одно: Вячеслав Михайлович Дьяченко, — эти люди виноваты в моей смерти», — заявил Шувалов со сцены, после чего несколько раз порезал себя по руке канцелярским ножом.

Как пишет «Сибирь.Реалии», зрители в зале сначала не поверили в происходящее, решив, что это часть постановки.

В министерстве культуры Бурятии сообщили, что после инцидента актеру зашили рану в травмпункте и сейчас его здоровью ничего не угрожает. В ведомстве обещали провести служебную проверку.

«Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перед ранеными в госпитале, в прошлом году сорвал флаг с буквой Z у театра. Жену актера не увольняли, со слов руководства, она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление», — заявила глава Минкульта Бурятии Соелма Дагаева.

Прокуратура региона также начала проверку инцидента. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Артур Шувалов служит в Русском театре Улан-Удэ 14 лет. Как отмечает «Сибирь.Реалии», что у актера онкологическое заболевание, вместе с женой он воспитывает маленького ребенка. По другим данным, у пары трое детей.