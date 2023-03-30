В УПЦ пригрозили Зеленскому «божьей карой» из-за выселения монахов из Киево-Печерской лавры. Президент Украины заявил, что страна «укрепляет духовную независимость»

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Павел (Лебедь) пригрозил, что бог не простит президенту Украины Владимиру Зеленскому выселение монахов УПЦ из лавры.

«Господин президент. Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — заявил Павел в видеообращении, опубликованном на ютьюб-канале его пресс-службы.

Митрополит обвинил Зеленского в том, что 220 человек братии оказались «выброшены на улицу». По его словам, президент отказался принимать делегацию УПЦ и не остановил министра культуры Александра Ткаченко. Его Лебедь назвал «одержимым бешенством, злобой, ненавистью и дьявольским беснованием». «Горе вам. Бойтесь!» — добавил митрополит.

Зеленский, комментируя ситуацию в лавре в обращении по итогам 399-го дня войны, отметил, что Украина сделала еще один шаг к «укреплению духовной независимости» и по «защите нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией». Он объявил Украину — территорией «наибольшей религиозной свободы» в этой части Европы.

В начале марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра» обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры к 30 марта. Заповедник расторг договор с УПЦ о безвозмездном пользовании лаврой, заявив, что находящийся в лавре мужской монастырь УПЦ нарушал условия использования государственного имущества.

В УПЦ отказались покинуть лавру и подали в суд иск, оспаривающий решение о выселении. По словам митрополита Павла, представители церкви имеет право оставаться в лавре до окончания разбирательства. В Минкультуры Украины считают, что представители УПЦ все же должны покинуть лавру, несмотря на иск. 29 марта на территорию лавры пришло множество верующих — по разным оценкам, «сотни» или «тысячи» человек.

В ноябре 2022 года на фоне российского вторжения в Украину СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре и других епархиях УПЦ. В ведомстве заявили, что среди представителей УПЦ есть «вражеские кроты в рясах».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе отметило, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут носить «дискриминационный характер». В МИД Украины призвали представителей ООН воздержаться от «несбалансированных политических оценок», отметив, что свобода вероисповедания не равна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность.